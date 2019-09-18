شاهد.. السعودية تعرض بقايا الصواريخ التي استهدفت أرامكو

18 سبتمبر 2019 - 05:18 م

أكدت وزارة الدفاع السعودية، أن الهجوم الذي تعرضت له منشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية لم يكن مصدره اليمن.

جاء هذا فى مؤتمر صحفي حول تفاصيل الهجوم الذي وقع السبت الماضي.

وقالت الوزارة: «الهجوم على أرامكو جاء من الشمال وليس اليمن وبكل تأكيد إيران وراء الهجوم»، مؤكدة: «الهجوم لم يكن من اليمن كما حاولت إيران جاهدة لإظهار ذلك».

وجاء فى المؤتمر كذلك تأكيد الوزارة على أن الهجوم امتداد للهجوم الذي وقع في شهر مايو، مشيرة إلى امتلاك أدلة على تورط إيران في الأعمال التخريبية بالمنطقة».