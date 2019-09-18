حالته خطرة.. محاولة ذبح شاب تحرش بفتاة بالقليوبية

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متابعات - الطيب حسين

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ذبح

القليوبية

ذبح شاب

محاولة ذبح

أقدم طالب بمحافظة القليوبية، على ذبح شاب بسبب معاكسة شقيقته، إلا أن الأخير نجا من الموت بأعجوبة بعد إصابته بجرح قطعي في رقبته.

الواقعة شهدتها قرية دجوي بمركز بنها، حيث شرع الطالب في قتل شاب من أهالي القرية محاولا ذبحه في مشاجرة بينهما بسبب معاكسة المجني عليه لشقيقة المتهم، وجرى نقل المصاب للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد خالد محمدي مفتش مباحث بنها، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة بنها من مستشفى بنها الجامعي، بوصول  أشرف ع ع حاصل على دبلوم تجارة ومقيم بقرية دجوي، مصاب بجرح قطعي بالرقبة من الجهة اليسرى والشريان الوجهي وجرى حجزه لتلقي العلاج.

وأخطر اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، وانتقل العميد حازم عزت، رئيس مباحث القليوبية، وبسؤال المصاب أتهم  محمد س  ع  16 سنة، طالب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "كتر"، على أثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب قيامه بمعاكسة شقيقة المتهم أكثر من مرة حال سيرها بمنطقة سكنها وفر هاربا.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وجرى ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة " كتر " وتم التحفظ عليه.


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