مروع.. لحظة مقتل 12 مدنيا في تفجير سيارة مفخخة

18 سبتمبر 2019 - 02:19 م

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة انفجار سيارة مفخخة في مدينة الراعي شرق حلب السورية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 مدنيا.

وكان فريق الدفاع المدني قد أكد أن 12 مدنيا قتلوا، وجرح 3 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الراعي شرق حلب.

وتظهر المشاهد المصورة حجم الدمار الهائل في الأبنية السكنية جراء الانفجار الذي لم تعلن أي جهة مسئوليتها عنه حتى الآن.

وأضاف فريق الدفاع المدني في حلب أن الانفجار وقع في سوق بمدينة إعزاز، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة العشرات، مشيرًا إلى أن عناصر الدفاع المدني توجهوا إلى المكان لنقل الجرحى إلى النقاط الطبية.

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه سمع دوي انفجار عنيف في بلدة الراعي الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرق حلب.



