تجديد حبس أعضاء "خلية الكويت" الإرهابية

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قضايا وحوادث

خلية الإخوان
خلية الإخوان

متابعات- الدويني فولي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء، حبس الثمانية متهمين المرحلين من الكويت إلى مصر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

ونسبت النيابة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.

وكانت السلطات الكويتية أعلنت سابقًا، أنها ألقت القبض على خلية إرهابية مرتبطة بجماعة الإخوان في مصر، صدر ضد أعضاء الخلية أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية، وأن أعضاء الخلية اعترفوا أثناء التحقيق معهم بتنفيذ عمليات إرهابية في عدة أماكن استهدفت تقويض الأمن فى مصر، وأن المتهمين يحملون الجنسية المصرية وينتمون إلى جماعة الإخوان، مشددة على أنهم مطلوبون من قبل السلطات المصرية لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن.

وأضافت أن أفراد الخلية مدرجون على قوائم الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" في حين تم التنسيق مع السلطات في الكويت لتسليمهم إلى القاهرة، وأن المتهمين دخلوا إلى الكويت بجوازات سفر مزورة، قبل إدراج أسمائهم على قوائم الإنتربول، وأن هناك مزيدًا من التنسيق سيتم بين مصر وبعض الدول العربية خلال الفترة المقبلة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة.

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