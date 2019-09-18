» رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو جديد

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام" مقطع فيديو تستعرض فيه إطلالتها خلال حضورها مهرجان الجونة السينمائي، في الدورة الثالثة، والذي من المقرر أن تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019.

وعبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، نشرت رانيا يوسف مقطع فيديو تستعرض فيه إطلالاتها خلال حضورها المهرجان في السنوات الماضية وتألقها على السجادة الحمراء.

وعلقت رانيا يوسف على الفيديو” انتظروا رانيا في الجونة 2019″.