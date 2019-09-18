» إحالة "الننى" لمجلس تأديب بتركيا

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قرر الاتحاد التركى لكرة القدم، إحالة اللاعب محمد الننى المحترف بصفوف بشكتاش، إلى مجلس التأديب، على خلفية طرده فى أول مباراة يلعبها بقميص فريقه الجديد.

وتعرض "الننى" للطرد المباشر في المباراة الماضية أمام غازى عنتاب سبور بالدورى التركى، بسبب التعدى على منافسه بدون كرة.

وكشف الاتحاد التركي فى بيان صادر عنه، أن "النني" قام بسلوك غير رياضى فى المباراة، وحسب النص رقم 43 من لائحة العقوبات، تقرر إحالة اللاعب إلى مجلس التأديب.


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