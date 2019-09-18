"الباز" يكشف مفاجأة في تصفيته إرهابي جلبانة

18 سبتمبر 2019 - 12:36 م





أكد الإعلامي محمد الباز، أن الإرهاب لم ينته بعد في الدولة المصرية، مشيراً إلى أن الجميع شاهد ما قامت به الأجهزة الأمنية، على منطقة جلبانة في سيناء من محاربة لبعض البؤر الإرهابية.



وكشف الباز خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، تفاصيل تصفية الإرهابي أحمد عادل سعيد "أبو حمزة".



وأكد الإعلامي ، أنه توصل إلى أن أسرة الإرهابي القاطنة في مدينة بور فؤاد، التي ساعدته على ما قام به، حيث أشاعوا أنه مات غرقاً للتمويه على الإعلام ومخادعته، إلا أنه لم يفلت من قبضة الأمن، وتشابك معهم حتى تم تصفيته.

