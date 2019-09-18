  • الأربعاء 18 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:56 م
بحث متقدم
وزارة الداخلية

الداخلية: مصرع 9 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار بـ 15 مايو

الإعلامية عزة مصطفى

إعلامية: الرئيس عالج الإخوان في حملة 100 مليون صحة

النار

السعودية.. إطلاق نار عشوائي على متنزهين

أمينة رزق

أمينة رزق.. طلقت بعد 11 يومًا وتنكرت في زى "خادمة"

ميتشو

مفاجآت بقائمة الزمالك المسافرة للإسكندرية

الإعلامي محمد الباز

"الباز" يكشف مفاجأة في تصفيته إرهابي جلبانة

اكتشاف حالة انفلونزا طيور بمزرعة للبط في بريطانيا

الصحة العالمية :مرض قد "يبيد" 80 مليون شخص

ارشيف

قيادي بـ"النهضة" يعتزل السياسة.. ويطالب الغنوشي بهذا الأمر

بن سلمان

تصريحات جديدة لـ "بن سلمان" بشأن الاعتداء على أرامكو

وداد المطوع

كويتية شهيرة تتعرض لهجوم شرس بعد زواجها من مصري

مفاجآت بقائمة الزمالك المسافرة للإسكندرية

الرياضة

ميتشو
ميتشو

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

20 لاعبًا بقائمة الزمالك استعدادًا لـ«زعيم الثغر»

#

مفاجآت واستبعاد نجوم بقائمة الأهلى الأفريقية

#

بالأسماء.. الزمالك يقيد 28 لاعبًا بقائمته الأفريقية

#

4 حراس مرمى في قائمة الزمالك المتجهة للمغرب

أعلن الصربى ميتشو، المدير الفنى لنادى الزمالك، قائمة الفريق استعدادًا لخوض لقاء السوبر أمام الأهلى مساء الجمعة المقبل على إستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.  

وجاءت القائمة على النحو التالي

فى حراسة المرمى: محمد عواد- محمد أبو جبل- محمد صبحى

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني- محمود الونش- محمد عبدالسلام- حمدي النقاز- عبدالله جمعة- محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد- فرجانى ساسي- محمود عبدالعزيز- أحمد سيد "زيزو"- يوسف "أوباما"- محمود عبدالرازق "شيكابالا"- كريم بامبو- أشرف بن شرقي- إسلام جابر- إمام عاشور- محمد أونجم.

خط الهجوم: خالد بو طيب- عمر السعيد- مصطفي محمد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» صادم.. زوجة تهشم رأس زوجها وتسرق ممتلكاته
» رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو جديد
» إحالة "الننى" لمجلس تأديب بتركيا
» صادم..استئصال "قرن الشيطان" من رأس مزارع
» ممثلة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها على "إنستجرام"
» معسكر مغلق لـ "زعيم الثغر" استعدادًا للزمالك
» فنانة شهيرة تفاجئ الجميع:"محتاجة عملية وخايفة"
» أمريكا تدعو مواطنيها لتوخي الحذر أثناء السفر للسعودية
» بـ"تاتو وظهر مكشوف".. فنانة شهيرة تصدم متابعيها
» أزمة جديدة تهدد لقاء «السوبر»
» انتقال لاعب الأهلى لصفوف الجونة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:23 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية