مفاجآت بقائمة الزمالك المسافرة للإسكندرية

محمد عبد الحارس
أعلن الصربى ميتشو، المدير الفنى لنادى الزمالك، قائمة الفريق استعدادًا لخوض لقاء السوبر أمام الأهلى مساء الجمعة المقبل على إستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
وجاءت القائمة على النحو التالي
فى حراسة المرمى: محمد عواد- محمد أبو جبل- محمد صبحى
خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني- محمود الونش- محمد عبدالسلام- حمدي النقاز- عبدالله جمعة- محمد عبدالشافي.
خط الوسط: طارق حامد- فرجانى ساسي- محمود عبدالعزيز- أحمد سيد "زيزو"- يوسف "أوباما"- محمود عبدالرازق "شيكابالا"- كريم بامبو- أشرف بن شرقي- إسلام جابر- إمام عاشور- محمد أونجم.
خط الهجوم: خالد بو طيب- عمر السعيد- مصطفي محمد.
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