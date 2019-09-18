"إحنا أخدنا علي قفانا مرتين بعد 25 يناير "

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الإبراشي

أون إي

معتز عبد الفتاح


أكد الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية،أن وجود الشفافية أمر هام حتي يتم نسف الشائعات، مشددًا على ضرورة وجود جرعات صحية من المعلومات، لأن هذا الأمر سيمنع من انتشار الأكاذيب والشائعات.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، أن الشخص الذي يرد على الشائعات، يجب أن يتناسب مع حجم ومستوى ومصدر الشائعة، معقبًا: "رئيس الدولة يرد على رئيس دولة، رئيس وزراء يرد على رئيس وزراء، صعلوك يرد على صعلوك، لابد أن نحفاظ على صورة الرئيس السيسي لأنه يمثل مصر، مش عايز رئيس الدولة يوضح الحقائق ويرد على الشائعات، مش عايز نتجر للعبة دي".

ولفت إلى أن السوشيال ميديا خنجر في ظهر مصر، ولذلك على المواطن أن يربط المواطن الشائعات بالواقع الحقيقي، ومن ثم يقرر تصديقها أم لا، معقبًا: "لا نتجاهلها تمامًا، ولا نصدقها تماما".

وشدد على ضرورة وجود قنوات تواصل مع مواقع التواصل الاجتماعي، لحذف أي أخبار غير صحيحة، مضيفًا أن الشعب المصري يُعاني بصورة كبيرة، لكن الجديد هذه المرة أن المعاناة بها امل، معقبًا: " طول عمري بشوف المصريين بيعانوا، وهناك ضرورة لتخفيف بعض الأمور التي يساء فهمها، الناس شايله كتير أووي، المواطن فعلا بيحب مصر بمعدل رهيب، لكنه يعاني".

 وأشار إلى ضرورة أن يقوم المسؤولين بالتخفيف عن المواطنين من كافة النواحي، معقبا: "مش عايزين ما يبقاش حاجة قدام المواطن إلا إنه يعترض، احنا أخدنا على قافنا مرتين منذ 25 يناير إلى الآن".

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