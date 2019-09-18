  • الأربعاء 18 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:05 م
بحث متقدم
اكتشاف حالة انفلونزا طيور بمزرعة للبط في بريطانيا

الصحة العالمية :مرض قد "يبيد" 80 مليون شخص

ارشيف

قيادي بـ"النهضة" يعتزل السياسة.. ويطالب الغنوشي بهذا الأمر

بن سلمان

تصريحات جديدة لـ "بن سلمان" بشأن الاعتداء على أرامكو

وداد المطوع

كويتية شهيرة تتعرض لهجوم شرس بعد زواجها من مصري

الدكتور معتز عبد الفتاح

"إحنا أخدنا علي قفانا مرتين بعد 25 يناير "

البغدادي

البغدادي يعتب على أنصاره.. ويرسل رسالة للداعشيات

الاهلى والزمالك

أرقام صادمة لسعر تذاكر "السوبر"

الامير اندرو

زيارات ليلية لنجمة شهيرة.. فضيحة تلاحق أمير بريطانيا

ارشيف

مؤثر.. لحظة استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال بالقدس

سامح شكري وزير الخارجية

شكرى عن مفاوضات سد النهضة: هذا الأمر يدعو للاستغراب

تهديدات بقتل نائبة كويتية طالبت بفرض رسوم على تنفس الوافدين

الحياة السياسية

صفاء الهاشم
صفاء الهاشم

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

«الهاشم» تطالب بفرض رسوم جديدة على الوفدين في الكويت

#

نائبة كويتية: الوافدون سيدفعون رسومًا على الهواء الذى يتنفسونه

#

هددتها بالفضيحة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد شقيقتها

#

«زراعة البرلمان» تطالب بفرض 30% رسومًا على واردات السكر

قدمت النائبة صفاء الهاشم شكوى إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية (المباحث الإلكترونية)، لتحديد هوية شخص هددها بالقتل، على خلفية تجديد دعوتها لفرض رسوم على الوافدين «حتى على الهواء الذي يتنفسونه». 

وقالت النائبة صفاء الهاشم لـ«الراي» إنها «تقدمت عبر محاميها ببلاغ رسمي إلى المباحث الإلكترونية لمخاطبة إدارة (فيس بوك) من أجل معرفة صاحب الحساب الذي يملك البريد الإلكتروني الصادر منه التهديد الذي جاء بعد أيام من تصريحها في (الراي)، والذي دعت فيه إلى فرض رسوم على الوافدين حتى على الهواء الذي يتنفسونه».
وأضافت الهاشم أن «هذه المرة الثانية التي تتلقى فيها تهديدًا بالقتل، بعد أن تلقت تهديداً مماثلاً قبل أشهر بعد تصريح طالبت فيه بفرض رسوم على استخدام الوافدين للطرق، وحينها تقدمت ببلاغ وتم تأمين حراسة لها لمدة 6 أشهر».
وتابعت الهاشم إن «رسالة التهديد امتلأت بمفردات بذيئة في حقها، كما أن صاحب التهديد ذكّرها بحادثة قتل، وقال إن أبناء جلدته على استعداد للثأر المزروع في ثقافتهم»

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» معسكر مغلق لـ "زعيم الثغر" استعدادًا للزمالك
» فنانة شهيرة تفاجئ الجميع:"محتاجة عملية وخايفة"
» أمريكا تدعو مواطنيها لتوخي الحذر أثناء السفر للسعودية
» بـ"تاتو وظهر مكشوف".. فنانة شهيرة تصدم متابعيها
» أزمة جديدة تهدد لقاء «السوبر»
» انتقال لاعب الأهلى لصفوف الجونة
» محمد بركات يروي قصة "طرد" حسام البدري له
» معلق مباراة الأهلي وصنداونز: فضيحة كبرى كادت تحدث في الدقيقة 80
» تعليق ناري من إليسا على أزمتها مع "نوال" و "نجوى": ما بدي دراما
» فنان شهير: قررت تحويل سيارتي إلى "تاكسي" لأنفق على أسرتي
» أول صور من حفل زفاف نجم الأهلي .. والخطيب يحضر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:23 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية