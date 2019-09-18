تهديدات بقتل نائبة كويتية طالبت بفرض رسوم على تنفس الوافدين

18 سبتمبر 2019 - 10:24 ص

قدمت النائبة صفاء الهاشم شكوى إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية (المباحث الإلكترونية)، لتحديد هوية شخص هددها بالقتل، على خلفية تجديد دعوتها لفرض رسوم على الوافدين «حتى على الهواء الذي يتنفسونه».





وقالت النائبة صفاء الهاشم لـ«الراي» إنها «تقدمت عبر محاميها ببلاغ رسمي إلى المباحث الإلكترونية لمخاطبة إدارة (فيس بوك) من أجل معرفة صاحب الحساب الذي يملك البريد الإلكتروني الصادر منه التهديد الذي جاء بعد أيام من تصريحها في (الراي)، والذي دعت فيه إلى فرض رسوم على الوافدين حتى على الهواء الذي يتنفسونه».





وأضافت الهاشم أن «هذه المرة الثانية التي تتلقى فيها تهديدًا بالقتل، بعد أن تلقت تهديداً مماثلاً قبل أشهر بعد تصريح طالبت فيه بفرض رسوم على استخدام الوافدين للطرق، وحينها تقدمت ببلاغ وتم تأمين حراسة لها لمدة 6 أشهر».



