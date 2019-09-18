عاجل.. السعودية تنضم لهذا التحالف

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وكالات - الدويني فولي

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أعلنت المملكة السعودية انضمامها لـ التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

ويهدف هذا التحالف الدولي إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.


وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية في الخليج  مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية في نبأ عاجل لها.


وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها ستعرض أدلة تورط النظام الإيراني بالهجوم الإرهابي على منشأتي أرامكو السعودية، كما ستعقد مؤتمرا صحفيا، مساء الأربعاء، تكشف خلاله أدلة تورط إيران بالهجوم، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.


وفي تمام الساعة الرابعة، من صباح يوم السبت الماضي، صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، بأن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون".

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