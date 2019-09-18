السعودية وأمريكا تحددان موقع انطلاق الهجوم على أرامكو

18 سبتمبر 2019 - 10:03 ص

كشف مسئول أمريكي لشبكة "CNN" عن مصدر الهجمات الإرهابية التي استهدفت معامل شركة أرامكو السعودية مستهل الأسبوع الجاري.

وقال المسئول أمريكي لـ"CNN" إن الولايات المتحدة والسعودية تمكنا من تحديد بـ"بدرجة احتمال كبير" المسؤول ومن يقف خلف الهجمات الأخيرة التي استهدفت معملين لشركة أرامكو السعودية في منطقتي بقيق وخريص.





وأكد المصدر أن الهجوم انطلق من قاعدة إيرانية قريبة من الحدود العراقية، وأن أجزاء من الأدلة التي عثر عليها كان دائرة كهربائية كاملة هي جزء من صواريخ فشلت في ضرب أهدافها، تظهر المسار المحدد.





يقول محللون إن الصواريخ انطلقت فوق الكويت من داخل إيران بمنطقة قريبة من الحدود العراقية قبل الوصول لأهدافها (بقيق وخريص) وإيران تمتلك صواريخ هي الأكثر تطورا في المنطقة ومنها صواريخ كروز.





هذه الصواريخ المعدلة على طرازات سوفيتية سابقة يمكن اطلاقها من منصات متحركة وتسافر بسرعة تعادل سرعة الصوت إلا أنها تحلق على ارتفاعات منخفضة جدا تكاد تعانق الأرض في سبيل التخفي عن الرادارات لمئات الأميال، وهذا النوع من الصواريخ يمكنه بالتأكيد صنع مثل هذا النوع من الأضرار، وفقا لمحللين.



