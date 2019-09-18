الإبراشي: أنا بقول حقائق خطيرة

18 سبتمبر 2019 - 09:59 ص





أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن المواطنين يفكرون في طرق مختلفة يدعمون من خلالها الدولة المصرية و الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة في ظل الفيديوهات المتتالية التي يتم نشرها في إطار وسياق عملية منظمة.



وأضاف "الإبراشي"، من خلال برنامج "كل يوم "المذاع علي فضائية "أون إي"، أنه لو يمتلك تنظيم الإخوان و القوي المتربصة لمصر أنها تنظم مظاهرة من 20 فردا فقط لكانت قامت بذلك الأمر، معقبا :" أنا بقول حقائق خطيرة وواقع مستني الإخوان ، الإخوان ميقدروش يعملوا مظاهرة واحدة ، في إجراءات قانوينة تجاه أي تظاهر و تخريب ".



وتابع "الإبراشي"، :" قيادات الإخوان قاعدين في أوروبا يدعون الناس للتظاهر ، الإخوان عارفين أن معندهومش الشعبية ديه لأن فيه إجراءات قانونية مش هتسكت علي ده".

