مكافآت بالجملة بالزمالك تحفيزًا لإقصاء الأهلى

18 سبتمبر 2019 - 09:58 ص

حصل لاعبو الزمالك على 175 ألف جنيه، كمكافأة للتتويج بلقب بطولة كأس مصر، لتحفيز اللاعبين لتحقيق لقب بطولة السوبر وذلك عندما سيواجه الزمالك نظيره الأهلى، بعد غدٍ الجمعة على استاد برج العرب.

كما قرر مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور، تحفيز اللاعبين بمواصلة صرف مكافآت خاصة فى حالة تحقيق لقب السوبر وإقصاء الأهلى خاصة إن المباراة تمثل أهمية كبيرة لقلعة ميت عقبة وستمنح الفريق دافعًا كبيرًا فى بداية الموسم حال التتويج باللقب.