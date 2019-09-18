شريف عامر: اللي بيتقال على الشاشة غير اللي في الشارع

خاض الإعلامي شريف عامر، مغامرة جديدة على الهواء، حيث قام بتجسيد شخصية سائق تاكسي وتجول في شوارع القاهرة.

وروى "عامر"، من خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، كواليس تجربته، قائلاً: "اللي بيتقال على الشاشة غير اللي في الشارع متكنش أسير لشاشة أو لصفحة التواصل الاجتماعي، إحنا نزلنا الشارع لقينا مصر كبيرة أوي وواسعة".

وأوضح "عامر"، أنه اضطر لارتداء ملابس كثيرة حتي يداري الميكروفونات عن أعين الركاب، قائلاً: "شوفت نماذج كتير، فيه ناس مهتمة بالزواج وناس مهتمة بالتعليم، مصر كبيرة وواسعة جدًا".

شاهد الفيديو..https://www.youtube.com/watch?v=0DcESYr2DfA