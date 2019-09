سيارة مجهولة تقتحم برج ترامب

أصيب شخص في اقتحام سيارة مجهولة، أمس الثلاثاء، لمدخل برج "ترامب بلازا" الشهير في ولاية نيويورك، الذي يملكه الرئيس الأمريكي.

وبحسب شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية فإن السيارة كان يقودها رجل مجهول، وليس من الواضح حاليًا ما إذا كان بكامل وعيه، مشيرة إلى أن أحد العاملين في بهو الفندق أصيب.

وأكدت الشرطة أن الحادث ربما وقع عن طريق الصدفة، وأن السائق تصرف عن غير قصد، وجار التحقيق.

بينما نشر مراسل شبكة "سي بي إس نيوز" في نيويورك، توني أييلو، مقاطع فيديو من مكان الحادث تظهر الأضرار وأعمال التنظيف، لافتا إلى أن الحياة تسير بشكل طبيعي، عقب الحادث.





Workers at Trump Plaza New Rochelle say after car plowed into lobby, make driver got out and took a seat on a sofa. Said nothing. Several injuries but none are life threatening. pic.twitter.com/kJz1FRy5ra