"يخت وفلل رئاسية".. احتجاز ممتلكات زوجة البشير

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كشفت منظمة سودانية مهتمة بمكافحة الفساد، عن بدء جلسات محاكمات الأسبوع المقبل بحق 37 شخصًا تم الحجز الكامل على ممتلكاتهم بينهم "وداد بابكر" حرم الرئيس المخلوع.

كما سيخضع للجلسات والي الخرطوم الأسبق، عبد الرحمن الخضر.

وأفاد الناطق الرسمي باسم منظومة  زيرو فساد، المثنى أبوعيسى، أن المنظومة استصدرت 30 أمر حظر سفر في مواجهة المتهمين بالفساد.

وأضاف أن من بين البلاغات التي تم فتحها بلاغات حول الفلل الرئاسية واليخت الرئاسي، وخط  هيثرو، إلى جانب بلاغ حول منظمة  بنك  ومتضرري حرب الخليج.

كما أوضح  القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد عصمت، أن الأموال المنهوبة بواسطة قيادات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بدولة ماليزيا قدرت بـ 64 مليار دولار.

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