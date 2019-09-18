تركي آل الشيخ يصدم متابعيه بقرار صادم: مش هتاخد السيارة

18 سبتمبر 2019 - 07:40 ص

واصل تركي آل الشيخ - مالك نادي ألميريا الإسباني - مفاجآته لمتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وتراجع "آل الشيخ" عن تسليم السيارة "بورش جيب" للفائز بها في مسابقته التي أعلن عنها عبر صفحاته ، وقرر تسليمها لشخص تاني.



وعلق آل الشيخ قائلًا: "اللي كسب السحب معملش لا لايك ولا شير.. حنعيد السحب".



وأعلن تركي آل الشيخ الفائز الجديد قائلًا: "مبروووك... تستاهل... وياليت الناس تبقى تركز في شروط بعد كده... اتواصل معنا بسرعه".



يذكر أن آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أعلن منذ أيام عن تدشين مسابقة جديدة.. والجائزة سيارة بورش جيب.

