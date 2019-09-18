  • الأربعاء 18 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:05 ص
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يصدم متابعيه بقرار صادم: مش هتاخد السيارة

محمد بركات

بركات يكشف عن سبب "مؤلم" وراء اعتزاله كرة القدم

خالد منتصر

خالد منتصر يفجر مفاجأة مدوية عن مرض مؤمن زكريا

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى: بيقولوا هيعدموني يوم الجمعة الجاي .. مستنيكم

بن سلمان

تعليق ناري من "بن سلمان" على هجوم أرامكو

سد النهضة

خبير فى الموارد المائية يفجر مفاجأة مدوية بشان سد النهضة

الفيسبوك

خبير معلومات يفجر مفاجأة مدوية عن "الفيسبوك"

قناة السويس

عبدالمنعم سعيد يكشف معلومة هامة بشأن إيرادات قناة السويس

صلاح ونابولي

مفاجأة.. ليفربول يسقط أمام نابولي بثنائية بـ"الشامبيونزليج"

الأردن

عاهل الأردن يحذر من "كارثة كبرى" ستحدث بالمنطقة

بركات يكشف عن سبب "مؤلم" وراء اعتزاله كرة القدم

الرياضة

محمد بركات
محمد بركات

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

ناقد رياضي يكشف تفاصيل جديدة عن مصير اتحاد الكرة

#

موسى: "اللي حصل كارثة ومش هيعدي بسهولة"

#

رسميًا.. آريين روبين يعتزل كرة القدم

#

مدرب مصر السابق يفكر في الاعتزال: سئمت التدني والرياء

بركات

كشف محمد بركات - أسطورة الأهلي ومنتخب مصر - عن أسباب اعتزاله كرة القدم ، مؤكدًا أن السبب الحقيقي لا يعرفه الجميع .

وقال في لقاء مع قناة الأهلي: "كل الأسباب التي ذُكرت عن اعتزالي غير حقيقية .. قلت إنني اعتزلت لأنني أريد الراحة وخلافه .. وكل هذا غير حقيقي".

وأضاف: "السبب وراء اعتزالي هو جملة قيلت لي من أحد الأشخاص وقررت بعدها الاعتزال لكني لن أذكر تلك الجملة ولا قائلها حتى لا أدخل في مهاترات".

وتابع: "محمد يوسف هو اكثر شخص تمسك بوجودي في الأهلي ولو حتى لموسم آخر أخير، أنا أشكره جدًا على حديثه الكثير معي وتقديره لي في وقتها والذي لم أراه من أشخاص اخرين".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» فنان شهير: قررت تحويل سيارتي إلى "تاكسي" لأنفق على أسرتي
» أول صور من حفل زفاف نجم الأهلي .. والخطيب يحضر
» السعودية تكشف اسم المتورط بهجوم أرامكو
» تعرض فنانة شهيرة ووالدتها لحادث تصادم مروع
» نجوم «السوشيال ميديا».. للشعبية فوائد أخرى
» الملك سلمان غاضب ويصدر أمرين ملكيين جديدين
» حبس كمال خليل 15 يومًا بتهمة تكدير الأمن العام
» 10 آلاف حادثة ضد المسلمين بأمريكا منذ 2014
» ترامب: لا أفضّل لقاء روحاني بعد هذا الأمر
» قيس سعيد: لا تحالفات علنية أو في الخفاء
» السعودية تعلن عودة إمداداتها النفطية لمستوياتها قبل الهجوم

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:54 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية