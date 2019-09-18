» تعرض فنانة شهيرة ووالدتها لحادث تصادم مروع

18 سبتمبر 2019 - 01:19 ص

علقت الفنانة دينا عبدالله، على تعرضها لحادث سير بصحبة والدتها على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، قائلة، إن والدتها ما زالت في العناية المركزة.



وأضافت الفنانة دينا عبدالله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنها تعرضت لحادث غريب للغاية أثناء ذهابها لوالدها المريض في الإسكندرية.



وقالت: وهي في طريقها للقاهرة متواجدة في سيارتها الخاصة ووالدتها صُدمت سيارتها من الخلف.



وتابعت الفنانة دينا عبدالله، "عندما وصلت إلى محور 26 يوليو فجأة خبطتني سيارة من الخلف بقوة غير طبيعية ولفت بـنا العربية، وبعد الحادثة كنت شايفة الدم ينزف من أمي وعربية الإسعاف طلعتنا من إزاز العربية".



وأضافت قائلة: "أمي متواجدة في العناية المركزة حتى الآن، وأنا مصابة بكدمات"، واختتمت قائلة "لازم آخد حقي".

