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السودان.. 94 حالة إصابة بالكوليرا بولاية النيل الأزرق

عرب وعالم

"الكوليرا"
"الكوليرا"

المصريون ووكالات

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أعلنت ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي السودان، الثلاثاء، دخول 9 حالات جديدة مصابة بالكوليرا إلى عنابر العزل الطبي، ليرتفع عدد الحالات منذ بداية انتشار المرض إلى 94.
جاء ذلك في تقرير صادر عن غرفة طوارىء بولاية النيل الأزرق، حسب وكالة الأنباء السودانية ( سونا).
وذكر التقرير أن 9 حالات جديدة مصابة بالكولير دخلت إلى عنابر العزل الطبي بالولاية، ليصبح العدد الكلي للحالات منذ بداية المرض 94 حالة.
وأوضح أن تفصيلها الحالات بالمناطق كالاتي 21 حالة بمدينة "الدمازين"، 68 بمدينة "الروصيرص"، 3 في منطقة "ود الماحي"، بجانب حالة واحدة في مدينة " قيسان"، وحالة واحدة في منطقة "وباو".
والأجد، أعلنت وزارة الصحة السودانية، أنها طلبت العون من منظمة الصحة العالمية للقضاء على الكوليرا بولاية النيل الأزرق (جنوب شرق).
كما أعلنت عن تسجيل 80 إصابة بالكوليرا في الولاية و5 حالات.وفي وقت سابق، أعلنت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" المتمردة، بقيادة مالك عقار، ولاية النيل الأزرق منطقة كوارث طبيعية جراء السيول والأمطار.
ودعت الحركة، التي تنشط بصورة رئيسية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى الإسراع في "مد يد العون وإيصال المساعدات لإنقاذ المتضررين من الأطفال والنساء وكبار السن. 

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