"الإحصاء": ارتفاع عدد سكان مصر 300 ألف مولود

18 سبتمبر 2019 - 01:04 ص

كشف الدكتور حسين عبد العزي، مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة المواليد بنسبة 175 ألف مولود في عام 2018 مقارنة بـ عام 2017، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك معدلات النمو مازالت مرتفعة خاصة في الفترة الحالية.

وقال "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، عبر فضائية cbc، مساء الثلاثاء إن المواطن لكي يشعر بعائد التنمية الاقتصادية للدولة يجب أن يكون معدل النمو السكاني أقل من معدل النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن نظام التسجيل الإلكتروني للمواليد الذي تتبعه الدولة أصبح يسهل عملية جمع البيانات، فضلًا عن معرفة المحافظات أكثر إنجابًا.



وأضاف مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن محافظة بورسعيد حققت أقل معدل في عدد المواليد بينما القاهرة والإسكندرية تشهدان معدل إنجاب مرتفع؛ ويحتاج إلى الانخفاض.



وأشار"حسين" إلى أن محافظات الصعيد تمثل أعلى نسب للإنجاب؛ لذلك يجب العمل على تغيير المفاهيم والثقافة السائد.

