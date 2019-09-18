محلل سياسي: هذا هو الهدف الحقيقي لجماعة الإخوان

أكد الكاتب والمحلل السياسي عبدالمنعم سعيد، إن معركة الإخوان ضد الشعب المصري نفسه، في محاولة لتفكيكه.



وأوضح سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، قائلا: «مهمتنا تحصين الشعب المصري من محاولة الإخوان لتفكيكه»، متابعا: «التحصين يتم من خلال رفع جودة التعليم مع الصحة، ويجب أن نشارك الشعب آلامه، فالتطوير والبناء مرتبط بالتضخم».

