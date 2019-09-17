» حبس كمال خليل 15 يومًا بتهمة تكدير الأمن العام

17 سبتمبر 2019 - 11:00 م

أمرت النيابة العامة بحبس كمال خليل، الناشط السياسى، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وقررت النيابة استكمال التحقيق معه يوم السبت المقبل.

