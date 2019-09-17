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"الإسكان" توضح تفاصيل حجز وحدات "سكن مصر"

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المصريون ـ متابعات

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قال عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إنه يمكن التوجه لحجز وحدات «سكن مصر»، في 7 مدن، بداية من يوم 24 سبتمبر، ويمكن الدفع عبر الموقع الالكتروني لحجز وقراءة كراسة الشروط.
وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية: «يمكن لأي شخص معاينة موقع الوحدات السكنية قبل الشراء، ولا نطرح الوحدات قبل الانتهاء من بنائها»، متابعا: «يمكن أيضا اختيار حجز وحدة معينة عن طريق الموقع الإلكتروني».
وأوضح المتحدث باسم الإسكان شروط الحجز، وهي: «يجب أن يكون المتقدم لحجز الوحدة لم يسبق له الاستفادة بمشروعات السكن الاجتماعي، وذلك لإتاحة الفرص للجميع، وباقي الشروط موضحة بالتفصيل على الموقع الإلكتروني»، مشيرا إلى أن الوحدات مطروحة للجميع، ولا تخص فئة عمرية بعينها.

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