منظمات حقوقية تطالب غوتيريش بإدانة سياسات الصين

17 سبتمبر 2019 - 11:10 م

طالبت منظمات حقوقية دولية الثلاثاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة قيامه "علنا وبلا مواربة بإدانة الاعتقال الجماعي لأكثر من مليون شخص من أقلية الأيغور التركية المسلمة في الصين".



جاء ذلك في خطاب مشترك بعثته منظمتا هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمين العام، وصل الأناضول نسخة منه.

ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الأيغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

ومنذ 2009، يشهد الإقليم، أعمال عنف دامية، قتل فيها حوالي 200 شخص، حسب أرقام رسمية، ومنذ ذلك التاريخ نشرت بكين قوات من الجيش في الإقليم، خاصة بعد ارتفاع حدة التوتر بين قوميتي "الهان" الصينية و"الأويغور"، في مدن أورومتشي وكاشغر وختن وطورفان.

وقالت المنظمات الثلاث في خطابها إنه يتعين علي أمين عام الأمم المتحدة أن ينضم الي العدد متزايد من أولئك الذين يتحدثون علنا ضد الاعتقال الجماعي في الصين لأكثر من مليون من الأويغور وغيرهم من المسلمين في شينجيانغ، وأن يدين السياسات التعسفية للحكومة الصينية".

وشدد خطاب المنظمات الثلاثاء علي ضرورة "استخدام الأمين العام ثقل وسلطة مكتبه لدعوة قيادة الصين بشكل لا لبس فيه إلى إغلاق مراكز الاعتقال التعسفية في شينجيانغ، والمطالبة بوضع حد للاضطهاد".

وأشار الخطاب إلي أن "النهج المفضل لدى الأمين العام تجاه الحكومة الصينية بشأن شينجيانج هو انتهاج الدبلوماسية الخاصة، لكن، الحكومة الصينية لم تستجب".