» إنتر ميلان يخطف تعادلًا قاتلًا أمام سلافيا براج

17 سبتمبر 2019 - 09:21 م

خطف فريق إنتر ميلان الإيطالى تعادلًا غاليًا أمام ضيفه سلافيا براج التشيكى بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الأولى من المجموعة السادسة لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.

أحرز هدف سلافيا براج المهاجم النيجيرى بيتر أولاينكا فى الدقيقة 63، قبل أن ينجح إنتر ميلان فى تسجيل هدف التعادل فى الوقت بدل الضائع عن طريق ستيفانو سينسى.

وشهدت المواجهة مشاركة اللاعب البحرينى عبد الله يوسف مع فريق سلافيا براج، ليصبح أول لاعب خليجى يشارك فى دور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.

وتضم المجموعة السادسة أيضًا فريقي بوروسيا دورتموند الألمانى وبرشلونة الإسبانى، واللذان سيلتقيان على ملعب "سيجنال ايدونا بارك" فى التاسعة مساء.

وفى إطار المجموعة السابعة تعادل ليون الفرنسى مع زينيت الروسى 1-1.