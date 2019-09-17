  • الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:50 م
بحث متقدم
صلاح ونابولي

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ونابولي بدوري الأبطال

أرشيفية

«الصيدليات الإلكترونية».. بيع الموت للمصريين

أحمد أبوالغيط

«أبو الغيط» يكشف عن مشاورات سرية بشأن سد النهضة

الملك سلمان وولي العهد

غير متوقعة.. بشرى سارة من الملك سلمان وولي العهد

أرشيفية

عودة وزارة الإعلام.. تحركات برلمانية هل تجد صداها؟

الملك سلمان

الملك سلمان غاضب ويصدر أمرين ملكيين جديدين

عدنان اوكتار

محاكمة داعية تركي في 30 واقعة جنسية..تفاصيل صادمة

سعر الدولار

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

ياسمين البشبيشي

نجوم «السوشيال ميديا».. للشعبية فوائد أخرى

اجتماع الرئيس

توجيه جديد من «السيسي» للحكومة بشأن «التعليم» و«الصحة»

إنتر ميلان يخطف تعادلًا قاتلًا أمام سلافيا براج

الرياضة

انتر ميلان
انتر ميلان

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أبطال إفريقيا.. الترجي يتعادل إيجابيًا أمام بطل تشاد

#

زيسكو الزامبي يخطف تعادلًا قاتلًا من يانج أفريكانز

#

الترجي التونسي يخطف تعادلًا قاتلًا من "النجمة اللبناني"

#

إنتر ميلان يسقط أمام نابولي برباعية

دوري أبطال أوروبا

المصريون

إنتر ميلان

خطف فريق إنتر ميلان الإيطالى تعادلًا غاليًا أمام ضيفه سلافيا براج التشيكى بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الأولى من المجموعة السادسة لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.

أحرز هدف سلافيا براج المهاجم النيجيرى بيتر أولاينكا فى الدقيقة 63، قبل أن ينجح إنتر ميلان فى تسجيل هدف التعادل فى الوقت بدل الضائع عن طريق ستيفانو سينسى.

وشهدت المواجهة مشاركة اللاعب البحرينى عبد الله يوسف مع فريق سلافيا براج، ليصبح أول لاعب خليجى يشارك فى دور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.

وتضم المجموعة السادسة أيضًا فريقي بوروسيا دورتموند الألمانى وبرشلونة الإسبانى، واللذان سيلتقيان على ملعب "سيجنال ايدونا بارك" فى التاسعة مساء.

وفى إطار المجموعة السابعة تعادل ليون الفرنسى مع زينيت الروسى 1-1.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الجرام يفقد 3 جنيهات.. أسعار الذهب تعاود الانخفاض
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند
» استنفار عام في الجيش الكويتي
» إنتر ميلان يخطف تعادلًا قاتلًا أمام سلافيا براج
» عقب تعرضها لهجوم.. تعليق هام من السعودية عن طرح «أرامكو»
» الهلال يتأهل إلى نصف نهائي أبطال آسيا
» الأرصاد تعلن انتهاء فصل الصيف
» سر تواجد المدير التنفيذي لـ«بيراميدز» بالنادي الأهلي
» خطر الإبادة يهدد 600 ألف مسلم فى هذه الدولة
» «أحلام» تتهرب من الإجابة على هذا السؤال
» حقيقة اقتراب حسام حسن من قيادة منتخب مصر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية