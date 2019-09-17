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بعد الفوز على اتحاد جدة

الهلال يتأهل إلى نصف نهائي أبطال آسيا

الرياضة

اتحاد جدة والهلال
اتحاد جدة والهلال

أمير سعد

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المصريون

اتحاد جدة

الهلال

حجز فريق الهلال السعودى مقعدًا في دور نصف النهائي بدورى أبطال آسيا، بعد فوزه على اتحاد جدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "جامعة الملك سعود"، فى إياب دور ربع النهائي من البطولة.

وكان التعادل السلبى قد حسم مواجهة الذهاب التى أقيمت بين الهلال والاتحاد التى جمعت بينهما على ملعب مدينة "الملك عبد الله الرياضية" بمدينة "جدة".

منح المدافع زياد الصحفى، التقدم لفريق اتحاد جدة بعد مرور 10 دقائق على بداية المباراة، بعد استغلاله كرة مرتدة من دفاع الهلال، ليسددها مباشرة فى شباك حارس الزعيم محمد المعيوف.

ولكن نجح البيروفى اندري كاريلو فى تسجيل هدف التعادل لفريق الهلال، بالدقيقة 44 من زمن المباراة، من تسديدة خدعت حارس الاتحاد فواز القرنى، لينتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 1 – 1.

وفى الشوط الثانى، نجح سالم الدوسرى فى منح الهلال الهدف الثانى فى الدقيقة 48 من زمن اللقاء، من ضربة رأسية رائعة، مستغلا عرضية زميله كاريلو.

وعزز النجم الإيطالى جيوفينكو تقدم الزعيم، بالهدف الثالث فى الدقيقة 78 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية فشل حارس فريق الاتحاد فى التصدى لها.

ويواجه الهلال فى نصف النهائي فريق السد القطرى الذى تخطى عقبة النصر السعودى، بنتيجة 4 - 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

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