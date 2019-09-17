  • الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:50 م
بحث متقدم
صلاح ونابولي

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ونابولي بدوري الأبطال

أرشيفية

«الصيدليات الإلكترونية».. بيع الموت للمصريين

أحمد أبوالغيط

«أبو الغيط» يكشف عن مشاورات سرية بشأن سد النهضة

الملك سلمان وولي العهد

غير متوقعة.. بشرى سارة من الملك سلمان وولي العهد

أرشيفية

عودة وزارة الإعلام.. تحركات برلمانية هل تجد صداها؟

الملك سلمان

الملك سلمان غاضب ويصدر أمرين ملكيين جديدين

عدنان اوكتار

محاكمة داعية تركي في 30 واقعة جنسية..تفاصيل صادمة

سعر الدولار

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

ياسمين البشبيشي

نجوم «السوشيال ميديا».. للشعبية فوائد أخرى

اجتماع الرئيس

توجيه جديد من «السيسي» للحكومة بشأن «التعليم» و«الصحة»

لأول مرة..

«أبو الغيط» يكشف عن مشاورات سرية بشأن سد النهضة

عرب وعالم

أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط

متابعات - الطيب حسين

مصر

الجامعة العربية

السودان

أبو الغيط

سد النهضة

كشف أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، عن جلسات سرية عُقدت بالجامعة بشأن سد النهضة الإثيوبي.

جاء هذا في تصريحات للصحفيين، بالقصر الجمهوري السوداني ليوم الثلاثاء.

وأكد أبو الغيط أن الدول العربية، تؤيد الرؤية المصرية والسودانية لحل المسائل الفنية المتعلقة ببناء السد، بما يراعي مصالح الدول الثلاث.

وقال إنه «أثناء اجتماع مجلس وزراء الجامعة العربية، يوم 10 سبتمبر الجاري، وفي إطار مشاورات مغلقة وقاصرة على وزراء ورؤساء الوفود فقط، طرح وزير خارجية مصر موقف برؤية الجانب المصري، معبرا أن الجانب الآخر - في إشارة لإثيوبيا - بإحساس مصر أن الجانب الآخر لا يتفاوض بالقدر المطلوب من الإخلاص، وأن الطرف الآخر يأخذ موقفا متشددا"، مضيفا، بأن "وزير الخارجية المصري، ينوي رفع تقرير لوزراء الخارجية العرب».

وأوضح «أبو الغيط» أنه "لاحظ بأن كافة وزراء الدول العربية، تحدثوا بأكبر قدر من الفهم ومن الدعم للرؤية المصرية والسودانية، باعتبارهما دولتي المصب"، لافتا إلى أن "وزراء خارجية الدول العربية خلال الاجتماع المغلق "طالبوا الجانب الإثيوبي بالتسلح بقدر من المرونة وبما يحمي مصالح الأطراف الثلاثة".

وأكد أبو الغيط أن "الأمة العربية من الواضح أنها تؤيد مصر والسودان في كثير من مطالبهما المشروعة".

ويزور الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، العاصمة السودانية الخرطوم، وقد التقى بوزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي، عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الجرام يفقد 3 جنيهات.. أسعار الذهب تعاود الانخفاض
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند
» استنفار عام في الجيش الكويتي
» إنتر ميلان يخطف تعادلًا قاتلًا أمام سلافيا براج
» عقب تعرضها لهجوم.. تعليق هام من السعودية عن طرح «أرامكو»
» الهلال يتأهل إلى نصف نهائي أبطال آسيا
» الأرصاد تعلن انتهاء فصل الصيف
» سر تواجد المدير التنفيذي لـ«بيراميدز» بالنادي الأهلي
» خطر الإبادة يهدد 600 ألف مسلم فى هذه الدولة
» «أحلام» تتهرب من الإجابة على هذا السؤال
» حقيقة اقتراب حسام حسن من قيادة منتخب مصر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية