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الديهي للصحفيين: "اللي بيته من زجاج ميحدفش الناس بالطوب"

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استنكر الإعلامي نشأت الديهي، هجوم بعض الصحفيين المصريين على الإعلام المصري عبر صفاحتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "إحنا في معركة والمفروض نبقي أيد واحدة".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، مخاطبًا بعض الإعلاميين المصريين: "اطلع أكتب مقال في جريدتك شوف كام واحد هيتابعك، وشوف كام واحد بيتابعك على صفحتك، اللي بيته من زجاج ميحدفش الناس بالطوب".

وشدد "الديهي"، على أننا في معركة طويلة، والإرهاب لم ينتهي بعد، فالإرهاب ليس بالسلاح فقط، وإنما ببث السموم وتزييف وعي الناس.


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