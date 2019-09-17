  • الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:14 م
بحث متقدم
صلاح ونابولي

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ونابولي بدوري الأبطال

الملك سلمان وولي العهد

غير متوقعة.. بشرى سارة من الملك سلمان وولي العهد

أرشيفية

عودة وزارة الإعلام.. تحركات برلمانية هل تجد صداها؟

اجتماع الرئيس

توجيه جديد من «السيسي» للحكومة بشأن «التعليم» و«الصحة»

الملك سلمان

الملك سلمان غاضب ويصدر أمرين ملكيين جديدين

عدنان اوكتار

محاكمة داعية تركي في 30 واقعة جنسية..تفاصيل صادمة

سعر الدولار

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

ياسمين البشبيشي

نجوم «السوشيال ميديا».. للشعبية فوائد أخرى

حسام حسن

حقيقة اقتراب حسام حسن من قيادة منتخب مصر

بومبيو

تحرك أمريكي عاجل للرد على هجمات «أرامكو»

نشأت الديهي: مصر مستهدفة والهجوم عليها ليس صدفة

آخر الأخبار

نشأت الديهي
نشأت الديهي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الديهي: مؤتمر الشباب منصة للتفاعل بين الشعب والحاكم

#

الديهي: "من لا يرى إنجازات الرئيس مريض نفسي"

#

الديهي عن الـ"مونوريل": سيحول أكتوبر لعاصمة سياحية

#

"الديهي" يطالب بإقرار غرامات مالية على الزواج والطلاق

تويتر

مصر

فيس بوك

نشات الديهى

الحرب الالكترونية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المحاولات التي تستهدف التطاول على الدولة المصرية ورأس النظام لم ولن يكتب لها النجاح طالما أن هناك حالة وعي، فالفكرة والرهان على الجبهة الداخلية وارتفاع منسوب الوعي لدى المواطن والإعلام المصري.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن مواقع التواصل الاجتماعي عالم افتراضي عبارة عن فوضى مجانية مزعجة يتم استخدامها للتخريب والتفتيت، خاصة في دولة بحجم وقيمة مصر.

وتابع "الديهي"، أن جميع ما يحدث في الفضاء الإلكتروني ليس صدفة من حيث التوقيت واختيار الشخصيات ولغة وسياق ما يتم تداوله، مشددًا على أنه خلال الفترة الماضية انتبهنا للوجبات المسموعة التي تهدف لتعكير وتسميم الأجواء، واستبدال التفاؤل بالإحباط واليأس لدى المواطنين، مشددًا على أن مصر مستهدفة وهذا أمر لا شك فيه.

وأوضح "الديهي"، أن هناك تريند يتصدر تويتر بعنوان "كفاية بقي يا سيسي"، وعند الدخول عليه نجد أن جميع المشاركين فيه من خارج مصر، وليس مصريين، وهذه المشاركات يتم تزويرها والتلاعب فيها عن طريق تقنيات معينة، منوهًا إلى أن هذا التريند حقق 1.5 مليون مشاركة خلال 48 ساعة، وفجأة أصبح هناك 71 ألف مشارك في هذا التريند، وهذا يؤكد أن هناك تلاعب وتزييف لوعي وإرادة الناس، وهذه جريمة.

وأضاف "الديهي"، أن الرئيس السيسي، عطل مصالحهم وأوقف مخططاتهم لتفتيت وتخريب وتدمير مصر والمنطقة في 30 يونيو، ولذلك فهم يستهدفون الرئيس السيسي بأي طريقة وأي ثمن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» سر تواجد المدير التنفيذي لـ«بيراميدز» بالنادي الأهلي
» الأرصاد تعلن انتهاء فصل الصيف
» عقب تعرضها لهجوم.. تعليق هام من السعودية عن طرح «أرامكو»
» خطر الإبادة يهدد 600 ألف مسلم فى هذه الدولة
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام نابولي
» إطلاق نار داخل محكمة شرعية بمكة المكرمة
» «فالفيردي» يعلن تشكيل برشلونة أمام بروسيا دورتموند
» بالأسماء.. اعتماد الجزء الثاني للحركة القضائية الجديدة
» نجم الأهلي يرزق بمولوده الأول «زين»
» «أحلام» تتهرب من الإجابة على هذا السؤال

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية