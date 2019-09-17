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إسرائيل.. نسبة المشاركة 63.7% قبل ساعاتين من نهاية الاقتراع

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أستاذ فكر صهيوني: الانتخابات الإسرائيلية حدث بها خرق للقانون
أستاذ فكر صهيوني: الانتخابات الإسرائيلية حدث بها خرق للقانون

المصريون ووكالات

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أدلى 63.7 في المائة، من الناخبين الإسرائيليين بأصواتهم، وذلك قبل ساعتين من إغلاق صناديق الاقتراع رسميًا، في الانتخابات الإسرائيلية العامة، الثلاثاء.
وقالت اللجنة المركزية للانتخابات، في بيان، إن نسبة المشاركة أعلى بـ 2.4? بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من انتخابات أبريل/ نيسان الماضي.
وعقب تلك الانتخابات، فشل رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو (70 عامًا)، في تأمين الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة، ما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة الثلاثاء.
وفتحت صباح الثلاثاء صناديق الاقتراع للانتخابات الإسرائيلية، وتستمر حتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (7 تغ).


ويحق لـستة ملايين و365 ألف ناخب الإدلاء بأصواتهم في عشرة آلاف و915 صندوق اقتراع، لاختيار120 نائبًا هم أعضاء الكنيست (البرلمان).
وعقب الإدلاء بصوته في القدس الغربية، قال نتنياهو، زعيم حزب "الليكود" (يمين)، إن النتائج ستكون متقاربة، حاثًا الناخبين على المشاركة.
ويشير نتنياهو بذلك إلى تقارب فرصه مع زعيم المعارضة، رئيس حزب "أزرق- أبيض" (وسط)، بيني غانتس.
ونتنياهو هو أكثر رئيس وزراء بقاءً في السلطة بإسرائيل (أزيد من 13 عامًا)، ويتشبث بتشكيل الحكومة المقبلة، على أمل الحيلولة دون محاكمته في ملفات فساد مالي تطارده. -

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