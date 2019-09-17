» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام نابولي

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ليفربول

نابولي

صلاح

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب، تشكيل فريقه لمواجهة نابولي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.

النجم المصري محمد صلاح جاء ضمن تشكيلة فريقه الأساسية إلى جوار شريكيه في الهجوم الأحمر ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس المرمى: أدريان

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبرتسون

خط الوسط: فابينيو، ميلنر، هيندرسون

ثلاثي الهجوم: ماني، فيرمينو، صلاح


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