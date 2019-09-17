أمريكي ينجح في الانتصار على مرض السرطان

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السرطان

يانصيب

امريكة

ربح أحد سكان مدينة بيند في ولاية أوريجون الأمريكية، الجائزة الكبرى في اليانصيب، وذلك بعد انتصاره على  مرض السرطان مرتين.

فوفقا لصحيفة "نيويورك بوست" كان ستو ماكدونالد يشتري تذكرة اليانصيب "ميغا باكس" بشكل أسبوعي بسبب تشجيع زوجته كلوديا له وكانت تقول له "هيا، اشتري التذكرة الرابحة".

وفي 7  سبتمبر الجاري، اشترى ستو تذكرة يانصيب، لكن كلوديا نسيت أن تتمنى لزوجها حظاً سعيداً فما كان منه إلا ان فاز بالجائزة الكبرى التي بلغت قيمتها 4.6 مليون دولار .

وقال في إحدى مقابلاته "كم أنا محظوظ! انتصرت على مرض السرطان، والآن هذا انتصار آخر".

وحصل ستو على أمواله التي ربحها والتي بلغت 1.5 مليون دولاربعد الضريبة.


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