» «أحلام» تتهرب من الإجابة على هذا السؤال

17 سبتمبر 2019 - 07:04 م

تهربت المطربة الإماراتية، أحلام، من الإجابة عن سؤال وجه لها، خلال عزاء المخرج اللبناني، سيمون أسمر.

حاولت أحلام في عزاء سيمون أسمر، التملص من تساؤل حول ما إذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن تأجيج خلافها مع المطربة السورية أصالة، واكتفت برد غير مباشر هو "للأسف الشديد الـ"سوشيال ميديا" لها مواقف كبيرة في الإعلام للأسف"، بحسب تصريحاتها لصحيفة "النهار" اللبنانية.

جاء رد أحلام، بعدما عبرت للصحيفة اللبنانية عن سعادتها من حدوث الصلح بين المطربتين إليسا ونوال الزغبي، وقالت معلقة: "كتير سعدت لأجلهما، هما من الفنانات اللواتي يتمتّعن بقلب طيب".

واجتمعت إليسا ونوال الزغبي صدفة في عزاء المخرج سيمون أسمر، وتعانقتا وتبادلتا القبل، وكأن شيئا لم يكن بينهما.

وتفجر الخلاف بين أصالة وأحلام عبر "تويتر"، عندما تمنت أصالة الشفاء للإعلامية الكويتية، فجر السعيد بسبب أزمتها الصحية، وذلك على الرغم من هجوم فجر على أصالة بشدة، قبل الوعكة الصحية.

ودخلت أحلام على الخط، لترد على أصالة، عبر "تويتر"، قائلة: "هذا نفس الكلام اللي دائما أقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكرا على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك".

وردت أصالة: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير .. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن .. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض".

وفي المقابل، حذفت أحلام، التغريدة التي شكرت فيها أصالة، وتجاهلت الرد عليها، ما أثار استغراب المتابعين، وشن جمهور أصالة، هجوما عليها، لترد أحلام بـ"البلوك" على أصالة.