  • الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:35 م
بحث متقدم
اجتماع الرئيس

توجيه جديد من «السيسي» للحكومة بشأن «التعليم» و«الصحة»

بومبيو

تحرك أمريكي عاجل للرد على هجمات «أرامكو»

حسام حسن

حقيقة اقتراب حسام حسن من قيادة منتخب مصر

عدنان اوكتار

محاكمة داعية تركي في 30 واقعة جنسية..تفاصيل صادمة

القنصلية السعودية

السعودية تبيع قنصليتها في إسطنبول

سعر الدولار

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

ياسمين البشبيشي

نجوم «السوشيال ميديا».. للشعبية فوائد أخرى

الملك سلمان

الملك سلمان غاضب ويصدر أمرين ملكيين جديدين

ليفربول ونابولي

أبطال أوروبا.. موعد مباراة ليفربول ونابولي والقناة الناقلة

ارشيفية

استنفار عام في الجيش الكويتي

«حمدوك» يُجيب: السودان مع مصر والسعودية أم قطر؟

آخر الأخبار

حمدوك
حمدوك

متابعات - الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

شاهد.. موقف كوميدي لحازم إمام مع «متعب»

#

تطورات جديدة في المصالحة بين قطر والسعودية

#

مصر تطالب قطر بالتوقف عن هذا الأمر فورًا

#

أول تعليق لـ"ساسى" بعد مقلب رامز جلال

قطر

السعودية

مصر

السودان

الدوحة

كشف عبد الله حمدوك، رئيس الحكومة الانتقالية بالسودان، عن مصير علاقات بلاده مع دول مقاطعة قطر أم الدوحة.

جاء هذا فى إجابة له خلال حوار مع صحيفة إندبندنت عربية، والتي قال فيها إن «موالاة السودان فقط لمن يخدم مصالحه».

وتحدث «حمدوك» عن رفضه منصب وزير المالية في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، قائلا «حقيقة جئت إلى هذا الموقع بناء على رغبة الشعب السوداني، نزولاً عند رغبة شعبي، جئت كي ننجز معاً ما يمكن إنجازه لتحقيق أولويات هذه الثورة العظيمة، لم تكن مسألة انتظار فرص، بل تكليف».

أما عن موالاة الحكومة السودانية الجديدة، قال حمدوك: «نحن أعلنّا منذ اليوم الأول، وهذه واحدة من أولوياتنا العشرة للفترة الانتقالية، أننا سنسعى جاهدين لبناء سياسة خارجية متوازنة تبتعد عن المحاور».

وتابع «تخلق رؤى تهتدي أولاً وثانياً وثالثاً وأخيراً بصالح السودان فقط».

ومضى «نحن نطمح إلى علاقات تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وعلى المشاركة مع كل القوى المحبة للسلام والتقدم لصالح شعبنا، ونعود إلى السياسة السودانية وإلى عصرها الذي كان قائماً على هذا التوجه».

وقال «حمدوك» إن بلاده تأمل في أن تعود السودان إلى "العصر الذهبي" في توازن العلاقات الخارجية.

وأوضح قائلا «أنت تعلم أن السودان عندما استقل عام 1956، كان يمكنه الدخول إلى عدد كبير من المحاور، وعلى رأسها الكومنولث البريطاني، نحن اخترنا أن لا ندخل، مع أننا مؤهلين لذلك، إذ كنّا تحت الاستعمار البريطاني، نحن نود أن نعود بالسودان إلى ذلك العصر الذهبي، بسياسة متوازنة تحفظ هذا التوازن. هذه هي بوصلتنا التي ستقود السياسة الخارجية».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بالأسماء.. اعتماد الجزء الثاني للحركة القضائية الجديدة
» بث مباشر.. مباراة اتحاد جدة والهلال بدوري الأبطال
» «أحلام» تتهرب من الإجابة على هذا السؤال
» بحضور «مؤمن زكريا».. كواليس اجتماع «الخطيب» مع لاعبي الأهلي
» «حمدوك» يُجيب: السودان مع مصر والسعودية أم قطر؟
» خط سير جماهير الأهلي والزمالك لملعب برج العرب
» شبكة تلفزيونية عالمية تفاجئ المجتمع السعودي
» للمرة الأولى.. «حجازي» يشارك في مران وست بروميتش
» إجازة بحث عن علاقة الكراهية بطبيعة النظام السياسي بجامعة أسيوط
» موعد طرح تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك
» خسارة بالمليارات في البورصة المصرية اليوم

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية