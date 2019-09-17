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أحمد زاهر يكشف سبب منع نجلتيه من التمثيل

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الفنان أحمد زاهر وابنتيه
الفنان أحمد زاهر وابنتيه

أحمد سالم

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التمثيل

أحمد زاهر

عمر وسلمي

عرب وود

كشف الفنان أحمد زاهر سبب ابتعاد ابنتيه ليلى وملك، عن الساحة الفنية، بعدما قدّمتا عددًا من الأفلام خلال فترة طفولتهما، لا سيما مع صديقه الفنان تامر حسني.

أوضح زاهر عبر تصريحات لبرنامج "عرب وود"، أنه منع ابنتيه من التمثيل حتى يصلا للمرحلة الجامعية، كي لا يؤثر التمثيل على دراستهما، قائلا: "كنت موقفهم لغاية ما يخشوا الجامعة علشان أهم حاجة الشهادة وبعد كده نبقا نشوف أي حاجة في الدنيا.. ليلى عايزة تدبحني أصلا شايفاني قاهر المواهب".

يذكر أن ملك أحمد زاهر كان لها تجارب تمثيلية من خلال مشاركتها في فيلم "عمرو وسلمى" بالإضافة إلى مسلسل "القاصرات".

أما شقيقتها ليلى فظهرت مؤخرًا بمكياج أظهر جمالها وملامحها الشبابية التي تغيرت تماما عن الملامح الطفولية التي اعتاد عليها الجمهور منذ مشاركتها في فيلم "عمر وسلمى".


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