» خط سير جماهير الأهلي والزمالك لملعب برج العرب

17 سبتمبر 2019 - 06:20 م

حدد الاجتماع الأمني لمباراة كأس السوبر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة بملعب برج العرب خط سير الجماهير إلى الاستاد.

وتقرر خلال الاجتماع الأمني، أن يسلك جمهور الزمالك محور التعمير عن طريق الكيلو 21، أما جمهور الأهلي فسوف يسلك مدخل الهوارية من الصحراوي.

وتم تخصيص الجهة اليمنى لجمهور الزمالك وتحدد بوابة 10 لدخول حاملي تذاكر الدرجة الموحدة وبوابة 2 لدخول حاملي الدرجة الأولى، فيما تم تحديد بوابة 7 لدخول جماهير الدرجة الموحدة للنادي الأهلي وبوابة 3 لحاملي تذاكر الدرجة الأولى من جمهور الأهلي.

فيما تم تحديد بوابة 4 لدخول الفريقين وبوابة 1 لكبار الشخصيات والإعلام الذين تحدد أعدادهم بـ 150 صحفيًا و75 مصورً.