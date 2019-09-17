» شبكة تلفزيونية عالمية تفاجئ المجتمع السعودي

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متابعات - الطيب حسين

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السعودية

نتفليكس

مسلسل اجازة

عرض مسلسل إجازة

فاجأت شبكة «نتفليكس» التلفزيونية المجتمع السعودي، بإعلانها عرض مسلسل سعودي لأول مرة.

وظاعلنت الشبكة عرض مسلسل «إجازة»، الذي سيكون أول مسلسل سعودي، يتم عرضه على الشبكة.

وتعرض الشبكة المسلسل السعودي، في أكتوبر المقبل، حيث أتاحت خلال الفترة الأخيرة تجارب ثرية للغاية لعشاق الأعمال التلفزيونية.

وتدور أحداث مسلسل في 30 حلقة متصلة ويتخذ الحركة الأكشن والتشويق في أبوظبي، بوسائل سينمائية عالية الجودة.

قالت مروة محمد، إحدى أبطال المسلسل، إنها تبحث عن نص يستفزها، بحسب ما ذكره موقع العربية نت.

والمسلسل هو من بطولة تركي اليوسف وأسيل عمران ومروة محمد وعبد العزيز الفريحي، وهو من نوع "أكشن دراما"، كما تقول مروة.

ويروي المسلسل قصة رجل يعيش حالات شك ويعتقد أن من حوله متآمرون عليه، فيقرر الانتقام منهم.

ويمتلك المسلسل قصة ممتعة، وفيها من عناصر التشويق الكثير، وهي للمنتج إياد الخزوز، ومخرج العمل محمد لطفي، وإشراف سلطان النفيسة، وتم تصويره بوسائل سينمائية عالية الجودة، كما وصفت الفنانة السعودية.

وتقول مروة محمد: "عملت مع فريق جميل ومهني، بدءا من النص وصولا للإخراج والإنتاج والممثلين، فالجميع متميز"، مضيفة: "الفنانة السعودية اختلفت عن الأمس، وبدأت تأخذ فرصها وحقها في الظهور، بينما هناك طلب فني واسع على الممثلة السعودية".

وأضافت: «يتم تدريس الفن في المعاهد والجامعات كمادة من ضمن المواد الدراسية».


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