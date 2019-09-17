السيسي يكلف وزيرة الثقافة بحضور منتدى أفريقيا لثقافة السلام

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السلام

السيسي

وزيرة الثقافة

منتدى إفريقيا

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، والسفير حمدي سند، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، للمشاركة في احتفالية افتتاح منتدى عموم أفريقيا لثقافة السلام بالعاصمة الأنجولية لواندا، باعتبار مصر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وذلك في الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر.

ويصاحب المسؤولين في الافتتاح كل من السفير خالد حسن سفير مصر بأنجولا والدكتورة رشا راغب، مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث يقام بحضور 8 رؤساء دول وحكومات يمثلون المناطق الأفريقية الأربعاء، وعدد من الشخصيات العالمية هم جواو غونسالفيس لوريناو رئيس جمهورية أنجولا (الدولة المضيفة )، إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس جمهورية مالي، (بطل الاتحاد الأفريقي للثقافة)، دنيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو، هاج غوتفريد جينجوب، رئيس جمهورية ناميبيا، فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وممثلين عن دول الرأس الأخضر، إثيوبيا، تنزانيا إلى جانب أودري أزولي، مدير عام منظمة اليونسكو، سيرجيو لوثر ريسكوفا حاكم مقاطعة لواندا، ماريا بيداد دي جيسوس وزير ثقافة أنغولا، دينيس موكويغ، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2018، وموسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر عقد اجتماع لفريق رفيع المستوى يطرح خلاله رؤساء الدول والحكومات العديد من القضايا المعاصرة لتبادل الخبرات في دعم وتطوير العلاقات ودراسة مشروعات تنمية القارة وحل النزاعات.

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