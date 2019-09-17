10 مليون تكلفة دعم مراكز الإغاثة استعدادًا لفصل الشتاء

وجهت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، برفع درجة الاستعدادات القصوى على مستوى مراكز الإغاثة بجميع مديريات التضامن الاجتماعي لمواجهة التغييرات المناخية المقبلة والخاصة بفصل الخريف وما يصاحبها من سقوط أمطار تصل في بعض المحافظات إلى حد السيول.

وصرحت والى، بأنه تم رصد 10 ملايين جنيه للعام المالي الحالي 2019-2020 خصصت لشراء مهمات الإغاثة ودعم مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية وقد تم توجيه إدارات الإغاثة على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد ومراجعة مهمات الإغاثة بها من البطاطين والأغطية والخيم والوسائد وغيرها.



يأتي ذلك استعدادا لمواجهة الحالات الطارئة كما تم تفعيل غرف العمليات على مستوى المديريات وربطها بالوزارة لاستقبال شكوى وبلاغات المواطنين والتدخل الفوري إزاءها للحد من التبعات إضافة إلى التنسيق مع مؤسسات العمل الأهلي وجمعية الهلال الأحمر المصري والأجهزة التنفيذية المختلفة للتنسيق تحت مظلة التكامل في تقديم الخدمات.

وأشارت والى إلى أنه يتبع الوزارة 26 مركز إغاثة في 24 محافظة، كما توجد لجان إغاثة فرعية في كافة مديريات التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية التابعة لها، وتقوم هذه اللجان بتدريبات دائمة وفق أحدث أساليب التدريب لتكون على أهبة الاستعداد لتولي المهام والإغاثة المطلوبة.