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إجازة بحث عن علاقة الكراهية بطبيعة النظام السياسي بجامعة أسيوط

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الكراهية

جامعة اسيوط

ضياء العطيفى

حقوق اسيوط

أجازت كلية الحقوق بأسيوط، بحثًا مقدمًا من ضياء العطيفى المحامى بالأهرام بإشراف الدكتور حسام السيد أفندى أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة أسيوط.

ويلقي البحث الضوء علي مفهوم الكراهية بأبعاده وتأثيراته المختلفة، مع التركيز على علاقة الكراهية بطبيعة النظام السياسي، في محاولة لوضع منظومة متكاملة تفسر مشاعر الكراهية، وموضع تأثير النظم السياسية فيها في مراحل ما بعد الثورات.

وتناولت ورقة البحث ثلاثة عناصر أساسية: «حروب الكراهية وأثر حرب الجيل الرابع والخامس، والثاني علاقة انتشار الكراهية بالإرهاب، وطبيعة النظام السياسي، والثالث و الأخير صناعة الكراهية في مراحل ما بعد الثورات قانون مكافحة الكراهية».

وتطرق لما تبثه قناة الجزيرة وأن هناك قنوات التحريض الطائفي والمذهبى محملة برسائل سياسية ودينية التي تساهم في تأجيج نيران الطائفية في العالم العربي التي لا يزال يعاني من حروب وصراعات وعنف. 

وأرجع انتشار ظاهرة الكراهية في المجتمعات العربية، بعد الثورات العربية في عام 2011، إلى تنامي العنف، والتطرف، والطائفية مقابل تراجع قيم التسامح، والتعايش، والعفو، الأمر الذي يدعو إلى تأمل واقع ما تشهده الساحة العربية من حروب طائفية وأهلية، وحروب بالوكالة، وهو ما يصب في النهاية في تحقيق مصالح القوى الكبرى في العالم.

وانتهى البحث إلى التوصية  بتعزيز الشراكة بين وسائل الإعلام والمجتمع المدني والتشجيع الى حوارات بين الصحفيين والناشطين يجب أن يحافظ الصحفيون على استقلاليتهم بشكل دائم، وأن الناشطين ومنظمات المجتمع المدني يمكن أن تقدّم وجهات نظر مهمّة من أجل تغطياتهم لجرائم الكراهية.


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