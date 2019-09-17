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بعد الفوز على شنغهاي الصيني

أوراوا الياباني يتأهل إلى نصف نهائي أبطال آسيا

الرياضة

أوراوا
أوراوا

أمير سعد

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المصريون

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حجز فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني مقعدًا في الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد التعادل مع ضيفه شنغهاي الصيني 1 / 1، اليوم الثلاثاء، في دور الثمانية من البطولة.

وتقدم أوراوا بهدف سجله يان جونلينج، لاعب شنغهاي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 39 ، قبل أن يتعادل شنغهاي بهدف سجله وانج شينتشاو في الدقيقة 60.

وكانت مباراة الذهاب، التي اقيمت في الصين، انتهت بالتعادل 2/2، ليصعد فريق أوراوا ريد دياموندز للدور قبل النهائي مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين حيث انتهى مجموع المباراتين بالتعادل 3/3.

ويلتقي أوراوا ريد دياموندز في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة كاشيما إنتلرز الياباني وقوانجتشو إيفرجراند الصيني، اللذان يلتقيان غدا الأربعاء بعدما تعادلا سلبيا على ملعب إيفرجراند في مباراة الذهاب.


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