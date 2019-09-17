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الزمالك يستقر على تعديل عقود ثلاثي الفريق بعد السوبر

الرياضة

مران الزمالك
مران الزمالك

أمير سعد

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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على عقد جلسة مع الثلاثى طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة، لاعبي الأبيض، بعد الانتهاء من مباراة الأهلى القادمة التى ستجمع بينهما فى السوبر المصرى، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

جاءت رغبة مسئولو الزمالك في عقد جلسة مع ثلاثي الفريق من أجل تعديل عقودهم وترضيتهم بأفضل صورة مالية خلال الفترة الحالية بعد الأداء الذى قدموه مع الفريق فى الموسم الماضى، خاصة بعد وعدهم بأنه سيتم تعديل عقودهم.

وتسببت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، التى جمعت الفريقين فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا وانتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف، فى تأجيل ملف تعديل العقود الحالية للثلاثى طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة، ليتم تأجيل ذلك الملف عقب انتهاء مباراة السوبر أمام الأهلى.

كانت بعثة الزمالك قد عادت إلى القاهرة أمس الاثنين، قادمة من السنغال، حيث حرص الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة ميتشو، على خوض مران فى السنغال قبل العودة إلى مصر، حيث من المقرر أن يستأنف الأبيض تدريباته اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بميت عقبة، استعدادا للقاء السوبر المصرى المقرر له الجمعة المقبل أمام فريق الأهلى.

يذكر أن الأهلى سيخوض مباراة السوبر بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018، فى المقابل يلعب الزمالك بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.

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