استنفار عام في الجيش الكويتي

17 سبتمبر 2019 - 04:55 م

شدد وزير الخارجية الكويتي، وزير الدفاع بالإنابة، على جيش بلاده بضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر.

جاءت هذه التوجيهات بعد أيام من هجمات استهدفت منشآت «أرامكو» النفطية في السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا» عن الوزير صباح الخالد، تشديده على «ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر والاستعداد لمواجهة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة، مهيبا برجال القوات المسلحة مضاعفة الجهد للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة».

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت الماضي، لهجوم استهدف منشأتين نفطيتين لشركة «أرامكو» العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص.

وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها أيا كان مصدر الهجمات ضدها، مشددا خلال جلسة لمجلس الوزراء على قدرة السعودية على التعامل مع "هذه الاعتداءات الجبانة".

ودعا مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هذه الاعتداءات.