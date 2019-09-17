  • الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:54 م
بحث متقدم
القنصلية السعودية

السعودية تبيع قنصليتها في إسطنبول

سعر الدولار

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

ياسمين البشبيشي

نجوم «السوشيال ميديا».. للشعبية فوائد أخرى

الملك سلمان

الملك سلمان غاضب ويصدر أمرين ملكيين جديدين

ليفربول ونابولي

أبطال أوروبا.. موعد مباراة ليفربول ونابولي والقناة الناقلة

ارشيفية

استنفار عام في الجيش الكويتي

ارشيفية

النتائج النهائية للانتخابات التونسية.. إعادة بين قيس والقروي

شركة النفط السعودية

تحقيقات أمريكية سعودية تكشف المتورط في هجوم «أرامكو»

أحمد فهمي وهنا الزاهد

رد عنيف من «أحمد فهمي» بسبب صورة من حفل زفافه

نتنياهو

نتنياهو يدعو لاجتماع عاجل بعد هذه "الكارثة"

استنفار عام في الجيش الكويتي

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية

متابعات - الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

ارتفاع الصادرات المصرية إلى تنزانيا بنسبة 75%

#

تفاصيل مثيرة.. خطف عميل نازي وإعدامه في تل أبيب

#

شاهد.. حريق هائل في قاعدة للجيش الإسرائيلي بتل أبيب

#

"ترامب" يعفو عن جندي أمريكي جرد سجينًا عراقيًا من ملابسه ثم قتله

إيران

الكويت

أرامكو

الجيش الكويتي

شدد وزير الخارجية الكويتي، وزير الدفاع بالإنابة، على جيش بلاده بضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر.

جاءت هذه التوجيهات بعد أيام من هجمات استهدفت منشآت «أرامكو» النفطية في السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا» عن الوزير صباح الخالد، تشديده على «ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر والاستعداد لمواجهة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة، مهيبا برجال القوات المسلحة مضاعفة الجهد للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة».

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت الماضي، لهجوم استهدف منشأتين نفطيتين لشركة «أرامكو» العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص.

وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها أيا كان مصدر الهجمات ضدها، مشددا خلال جلسة لمجلس الوزراء على قدرة السعودية على التعامل مع "هذه الاعتداءات الجبانة".

ودعا مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هذه الاعتداءات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» للمرة الأولى.. «حجازي» يشارك في مران وست بروميتش
» إجازة بحث عن علاقة الكراهية بطبيعة النظام السياسي بجامعة أسيوط
» موعد طرح تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك
» أوراوا الياباني يتأهل إلى نصف نهائي أبطال آسيا
» خسارة بالمليارات في البورصة المصرية اليوم
» حاول اغتصابها أمام طفليها.. فذبحته
» الزمالك يستقر على تعديل عقود ثلاثي الفريق بعد السوبر
» مصدر سعودي: إنتاج أرامكو سيعود في أسرع وقت
» أديب: "نفسي أسيب الإعلام واشتغل في هذه المهنة"
» بسبب "فستان".. موقف محرج لفنانة شهيرة على المسرح
» في شهر العسل.. أحمد فهمي يهاجم أحد متابعيه بـ"ألفاظ خارجة"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:04 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية