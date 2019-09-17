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نتنياهو يدعو لاجتماع عاجل بعد هذه "الكارثة"

الحياة السياسية

نتنياهو
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وكالات - الدويني فولي

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أعرب رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن صدمته جراء ضعف الإقبال في معاقل اليمين على انتخابات الكنيست، في مقابل الإقبال العالي من اليسار، داعيًا لاجتماع طارئ لحزبه في هذا الصدد.

ونشر نتنياهو صورًا لعملية التصويت في مركزين انتخابيين، أحدهما شبه خال، والآخر مزدحم، معلقًا بقوله إن "نسبة التصويت عالية في معاقل اليسار ومنخفضة بمعاقل اليمين، إنها كارثة"، داعيا أنصاره لـ"التوجه للتصويت وإلا ستتشكل حكومة يسارية تضم أحزابا عربية".


في ذات السياق، ذكرت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية أن  "نتنياهو استدعى على عجل وزراء الليكود وأعضاء الكنيست من الحزب لاجتماع طارئ في مقر إقامته في القدس، وذلك على ضوء "نسبة التصويت المرتفعة في المجتمع العربي في إسرائيل وكذلك في أوساط اليسار".

وتوجه الناخبون في إسرائيل، منذ صباح اليوم،  إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة للكنيست، من أجل انتخاب أعضاء المجلس المؤلف من 120 عضوا.

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