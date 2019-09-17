إطلاق القمر الصناعي "مارسكيوب-1"

17 سبتمبر 2019 - 12:51 م

كشف رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور محمد زهران، عن إطلاق مصر قمرها الصناعي الثاني (نارسكيوب-1) من نوع (كيوب سات) من اليابان لمحطة الفضاء الدولية، ومن المقرر وضع القمر في مداره أول نوفمبر القادم، مشيرًا إلى أن هذا القمر صممته وبرمجته واختبرته وصنعته عقول مصرية بنسبة 100 %.



وقال زهران في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إنه تم إطلاق هذا القمر بهدف تعزيز قدرات البرنامج الفضائي الوطني، وامتلاك تقنيات متقدمة، تتيح لمصر تنفيذ مهام فضائية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن القمر الصناعي من الأنواع الصغيرة، وزنه واحد كيلوجرام وعمره الزمني في الفضاء عام واحد.



وأضاف أن القمر (نارسكيوب 1) يحتوي على تقنية تصوير أحدث نسبيا من القمر الأول (نارسكيوب-2)، وقدرات تخزين عالية، وتم تنفيذ عمليات اختبارات التأهيل الفضائي ومراجعة الأمان بجامعة كيتاكيوشو باليابان، من خلال اتفاقية خاصة بإطلاق الأقمار الصناعية البحثية.



وأوضح أن إطلاق هذا القمر يأتي في إطار برنامج التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا في مجال الفضاء، والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذي يتضمن إطلاق 3 أقمار صناعية من نوع (كيوب سات)، تم تصميمها وتنفيذها بالكامل دون الاستعانة بأية خبرات أجنبية، لتطوير تكنولوجيا صناعة الفضاء المحلية، لافتا إلى انه تم إطلاق القمر الأول منهم (كيوب سات 1) فى شهر يوليو الماضي من الولايات المتحدة الأمريكية، وتم التقاط الإشارات منه فى محطة التحكم بالقاهرة. وبالنسبة للقمر الثالث (نارسكيوب 3).



أشار رئيس الهيئة إلى أن القمر الأخير في المرحلة الأولى من مشروع التحالف، وسيتم الانتهاء منه خلال 6 أشهر ويجرى بعدها إجراء عمليات الاختبارات الفضائية والتأهيل الفضائي ومراجعة الأمان؛ استعدادا للإطلاق خلال الربع الثالث من عام 2020.

