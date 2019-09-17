مجددًا.. مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

17 سبتمبر 2019 - 12:04 م

جدد عشرات المستوطنين اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، بحراسة شرطية إسرائيلية، بالتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 154 متطرفًا اقتحموا المسجد وسط حراسة الشرطة الإسرائيلية.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية، منذ عام 2003، بالاقتحامات جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، والمسؤولة عن إدارة شئون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن الشرطة الإسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.