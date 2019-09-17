أمر بضبط قنصل إيطاليا السابق ووضعه على قوائم الترقب

17 سبتمبر 2019 - 12:02 م

أمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، لاديسلاف أوتكر سكاكال، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء وقوائم ترقب الوصول، وذلك لاتهامه بمحاولة تهريب آثار.





وإلى جانب سكاكال، أمر النائب العام بإحالة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية، للاشتباه بتورطهم بمحاولة تهريب 21855 قطعة أثرية ضبطتها السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو.





وكانت مصر قد استردت الآثار المضبوطة أوائل يوليو 2018، عقب اتصالات مباشرة بين النائب العام المصري والسلطات القضائية الإيطالية المختصة.





وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام المصري، أن التحقيقات توصلت إلى أن القنصل الهارب هو من قام بـتهريب القطع الأثرية المضبوطة من ميناء الإسكندرية داخل حاوية دبلوماسية، بالاتفاق مع مسؤول شركة الشحن والتغليف، وذلك بغرض الاتجار بها.





وأوضح البيان أن ذلك تم بمساعدة مواطنين مصريين، تم ضبطهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.



