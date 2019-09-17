البغدادي: داعش في اختبار من الله

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داعش

البغدادى

تسجيل صوتي

اختبار من الله

نشر الجناح الإعلامي لتنظيم الدولة الإسلامية "الفرقان" مقطعًا صوتيًا مدته تصل إلى 30 دقيقة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وبحسب ما ذكرته "CNN " بالعربية فقد أكد أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، أمس الإثنين، إن تنظيم داعش "لا يزال موجودا"، واصفًا: "توسع داعش ومن ثم الانكماش" بأنه "اختبار من الله".

وأضافت أنه تعد هذه هي المرة الأولى إذا ما ثبتت صحة التسجيل، التي يتم سماع صوت البغدادي فيها منذ أبريل الماضي.

وأشار البغدادي في التسجيل الصوتي، أن خطاب رئيس هيئة الأركان المشتركة في الشهر الجاري، وما سماه "معركة استنزاف ثانية" في أغسطس الماضي، عندما حدثت عدة هجمات في العراق.

وبحسب التسجيل الصوتي، فقد دعا البغدادي، أتباع داعش إلى "القيام بالأفعال"، وذكر "وفودًا" من المجندين الجدد، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان يعني تجنيد المجندين للانضمام إلى داعش أو تعهد بالولاء للمجموعة المسلحة.

وقال مسئول دفاعي أمريكي لـCNN ، إن الولايات المتحدة على علم بالتسجيل الصوتي المزعوم لأبو بكر البغدادي، إلا أنه لم يصدر أي تعليق من واشنطن حول التسجيل الصوتي حتى الآن.

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